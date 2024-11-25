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25 ноября, 07:55

Происшествия

Силы ПВО уничтожили ночью 23 беспилотника над четырьмя регионами России

Фото: Министерство обороны РФ

Дежурные средства ПВО уничтожили 23 украинских беспилотника над российскими регионами в ночь на 25 ноября. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что все дроны относились к самолетному типу. Восемь из них были уничтожены над Калужской областью, семь – над Курской, пять – над Брянской и еще три БПЛА были перехвачены над Белгородской областью.

Помимо беспилотников, подразделения ПВО в Курской области также сбили семь украинских ракет.

Под Калугой в результате падения обломков БПЛА на территории одного из предприятий началось возгорание. Позже его ликвидировали, никто не пострадал.

В Брянской области также обошлось без пострадавших и каких-либо разрушений на земле в результате воздушной атаки ВСУ.

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