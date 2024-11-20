20 ноября, 05:42Происшествия
Целью атаки ВСУ под Воронежем и Белгородом стали производства майонеза и йогуртов
Фото: 123RF/zabelin
Две промышленные площадки компании ЭФКО, которая выпускает майонез, растительные масла, кетчупы и прочее, получили повреждения в результате атаки украинских беспилотников 19 ноября. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу организации.
Одна из площадок ЭФКО находилась в Воронежской области, вторая площадка – завод ООО "Виола" – подверглась атаке в Белгородской области.
Оба объекта, предварительно, получили незначительные повреждения. Персонал заводов эвакуировали, никто из работников не пострадал.
В "Виоле" добавили, что производство было временно приостановлено и будет возобновлено после подтверждения безопасности для своих сотрудников.
Более пяти беспилотников атаковали промышленное предприятие в Каменском районе Воронежской области. В результате атаки на месте вспыхнул пожар. Позже огнеборцы ликвидировали возгорание.
На месте происшествия находятся представители оперативных служб. Губернатор региона Александр Гусев сообщил, что держит ситуацию на личном контроле.
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