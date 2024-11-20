Средства ПВО уничтожили 42 украинских БПЛА над регионами РФ

Фото: Министерство обороны РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 42 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России вечером 19 ноября – с 21:00 до 23:55. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, 32 дрона были сбиты над Брянской областью, пять аппаратов были уничтожены в Смоленской области, два БПЛА – в Московской области и по одному беспилотнику в Курской, Орловской и Ростовской областях.

В Брянской области в результате прилетов украинских дронов никто из местных жителей не пострадал. Какие-либо повреждения объектов инфраструктуры также не выявлены.

Ранее более пяти беспилотников атаковали промышленное предприятие Воронежской области, которое выпускает гражданскую продукцию. В результате атаки на месте вспыхнул пожар. На данный момент огнеборцы уже ликвидировали возгорание.