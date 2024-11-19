Водитель грузовика пострадал при атаке беспилотника в Ростовской области

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Водитель грузовика пострадал при падении украинского беспилотника на трассе в Белокалитвинском районе Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

Пострадавшего – жителя Волгограда – доставили с осколочным ранением в районную больницу, где ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Еще один беспилотник был уничтожен в районе Таганрога. В результате этой атаки обошлось без каких-либо последствий на земле.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) продолжают отражать воздушную атаку ВСУ, добавил Слюсарь.

Мужчина погиб ранее в Большесолдатском районе Курской области из-за атаки дрона ВСУ на автомобиль. Местные власти попросили жителей не посещать окрестности района в целях безопасности.

В ночь на 18 ноября средства противовоздушной обороны РФ сбили 59 украинских беспилотников над российскими регионами, включая Подмосковье.