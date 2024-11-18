Число раненых в результате обстрела Горловки в ДНР увеличилось до 10

Фото: телеграм-канал "Приходько РИК"

Число раненых в результате украинского обстрела Горловки в ДНР увеличилось до 10, сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале.

Кроме того, обесточенными оказались поселок станции Никитовка, поселок Зайцево, поселок Стальсбыт, поселок Шахты имени Изотова, жилой массив "Комсомолец", поселок Химик, жилой массив "Строитель", микрорайон "Квартал 245", поселок Короленко и поселок Гольмовский.

Ранее сообщалось, что шесть жителей Горловки ранены в результате атаки беспилотника на маршрутку. До этого украинский БПЛА атаковал автобус на территории Горловки. В результате пострадали девять человек. Ранения получили водитель и пассажиры, однако при ударе никто не погиб.

Горловка – один из крупнейших населенных пунктов ДНР. Город расположен в 50 километрах севернее Донецка. Там находятся химический концерн Стирол и угледобывающие предприятия. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.