В Курской области погиб мужчина из-за атаки дрона ВСУ

Фото: телеграм-канал "Алексей Смирнов"

Мужчина погиб в Большесолдатском районе Курской области из-за атаки дрона ВСУ на автомобиль, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

Ранения, полученные от атаки БПЛА, оказались несовместимы с жизнью мирного жителя, уточнил Смирнов. В свою очередь, глава района Владимир Зайцев попросил жителей не посещать окрестности района в целях безопасности.

"Это смертельно опасно. И тому масса примеров, к сожалению, необратимых", – уточнил Зайцев,

Ранее 6 жителей Горловки в ДНР были ранены в результате атаки беспилотника на маршрутку. Украинский БПЛА также атаковал автобус на территории Горловки, в результате чего пострадали 9 человек. Ранения получили водитель и пассажиры, однако при ударе никто не погиб.