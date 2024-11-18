59 украинских БПЛА уничтожены в пяти регионах России за ночь

Фото: Министерство обороны РФ

За ночь средства противовоздушной обороны РФ сбили 59 украинских беспилотников над российскими регионами, включая Подмосковье, сообщает Минобороны.

В частности, 2 БПЛА самолетного типа уничтожены над территорией Московской области, 45 дронов уничтожены над территорией Брянской области, 6 – над Курской областью и по 3 – над Белгородской и Тульской областями.

Сергей Собянин заявил, что в ночь на понедельник, 18 ноября, силы ПВО сбили два беспилотника, летевших в Москву. Первый уничтожили в Раменском городском округе, второй – в Павлово-Посадском городском округе. Мэр Москвы отметил, что на месте происшествия работают экстренные службы.