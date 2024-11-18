Собянин: в Павлово-Посадском городском округе силами ПВО сбит еще один БПЛА

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Сергей Собянин заявил, что в ночь на понедельник, 18 ноября, силы ПВО сбили еще один беспилотник, летевший на Москву. Об этом градоначальник написал в своем телеграм-канале.

"Силами ПВО Минобороны в Павлово-Посадском городском округе сбит один беспилотник, летевший на Москву", – сообщил он.

Мэр Москвы отметил, что на месте происшествия работают экстренные службы.

Чуть ранее Собянин сообщал о сбитии беспилотника в Раменском городском округе.