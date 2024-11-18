18 ноября, 04:37Мэр Москвы
Собянин: в Павлово-Посадском городском округе силами ПВО сбит еще один БПЛА
Фото: ТАСС/Александр Полегенько
Сергей Собянин заявил, что в ночь на понедельник, 18 ноября, силы ПВО сбили еще один беспилотник, летевший на Москву. Об этом градоначальник написал в своем телеграм-канале.
"Силами ПВО Минобороны в Павлово-Посадском городском округе сбит один беспилотник, летевший на Москву", – сообщил он.
Мэр Москвы отметил, что на месте происшествия работают экстренные службы.
Чуть ранее Собянин сообщал о сбитии беспилотника в Раменском городском округе.