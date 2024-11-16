В небе над Курской областью силы ПВО сбили 10 беспилотников

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО сбили десять украинских беспилотников над Курской областью в ночь на 16 ноября. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

"Наши бойцы ПВО отражают атаку украинских БПЛА самолетного типа, после 02:00 мск сбито уже 10 штук", – написал он.

Ранее, в ночь на 15 ноября, средства ПВО за ночь уничтожили 51 украинский БПЛА над российскими регионами. 36 дронов были ликвидированы над Краснодарским краем, три – над Крымом, два – над Белгородской областью, и 10 – над акваторией Азовского моря.

До этого при атаке БПЛА в Воронежской области повреждения получили два предприятия в Аннинском и Новохоперском районах. На одном из них произошел пожар после падения беспилотника.

