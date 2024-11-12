Пожар произошел на нефтебазе в Белгородской области после атаки БПЛА

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Украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Старооскольком городском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"ВСУ с помощью беспилотника атаковали нефтебазу на территории Старооскольского городского округа. В результате взрыва один из резервуаров загорелся", – написал глава региона.

Гладков уточнил, что возгорание было оперативно ликвидировано, на месте работали десять пожарных расчетов. Никто не пострадал.

До этого при атаке БПЛА в Воронежской области повреждения получили два предприятия в Аннинском и Новохоперском районах. На одном из них произошел пожар после падения беспилотника. Возгорание специалисты оперативно потушили. Однако два работника предприятия получили ранения в результате атаки.