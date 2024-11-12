Губернатор Гладков: отряд "БАРС-Белгород" не готов к уничтожению дронов ВСУ

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Отряд "БАРС-Белгород" не сбивает дроны над Шебекино, так как подразделение к этому еще не готово. В данный момент оно заступает на охрану особо важных объектов. Об этом рассказал глава Белгородской области Вячеслав Гладков на вечерней линии "10 вопросов губернатору".

Соответствующий вопрос он получил от местной жительницы, которая пожаловалась на атаки жилых домов в городе беспилотниками и возмутилась бездействию отряда.

"БАРС" занимается охраной объектов. У них нет задачи выходить на первую линию и вступать, например, в прямое боестолкновение с противником", – пояснил Гладков.

Кроме того, он обратил внимание на всегда существующий риск того, что люди пострадают при уничтожении вражеских БПЛА, потому что они пролетают в непосредственной близости от жилых домов.

"Большой объем работы выполняется, в том числе по беспилотникам, но то, что долетает до нас, <...> оно приносит очень большой ущерб. Занимается этим Пограничная служба (ФСБ), министерство обороны, Росгвардия и будет отдельно заниматься и "БАРС" в отдельной части", – сказал губернатор.

Он подчеркнул, что в данный момент идет обучение и подготовка бойцов отряда, который фактически только начал формироваться.

Добровольческий отряд "Барс-Белгород" начал создаваться в начале сентября. Задачами формирования станут защита объектов гражданской инфраструктуры, борьба с беспилотниками, противодействие диверсионно-разведывательным группам в регионе, а также обеспечение эвакуации гражданского населения и режима КТО.

На сегодняшний день в число бойцов вошли уже восемь женщин.