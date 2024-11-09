Два человека ранены в результате атаки дронов ВСУ в Белгородской области

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Два человека пострадали после атаки украинских дронов в селах Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, в селе Устинка дрон-камикадзе нанес удар по припаркованной легковушке. В результате ранена женщина. С осколочными ранениями обеих ног ее доставили в городскую больницу №2 Белгорода.

В селе Цаповка Борисовского района в результате атаки FPV-дрона ранен боец самообороны. Мужчину госпитализировал с минно-взрывной травмой. После оказания первой помощи он будет проходить лечение амбулаторно.

В селе Репяховка Краснояружского района в результате сброса взрывного устройства с FPV-дрона повреждены коммерческий объект и легковой автомобиль.

Ранее три человека пострадали в белгородском селе Новое в результате атак Вооруженных сил Украины. ВСУ сбросили взрывные устройства с БПЛА на территорию частного домовладения. Пострадали женщина и мужчина. Третий пострадавший получил ранение вследствие сброса взрывного устройства с дрона.

В ночь на 8 ноября средства ПВО уничтожили 17 украинских беспилотников над Воронежской, Саратовской, Белгородской и Брянской областями.