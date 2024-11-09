Три мирных жителя ранены в селе Белгородской области после атак ВСУ

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Три человека пострадали в белгородском селе Новое в результате атак Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

ВСУ сбросили взрывные устройства с БПЛА на территорию частного домовладения. Пострадали женщина и мужчина, которые в этот момент находились на улице. Попутным транспортом их доставили в Волоконовскую ЦРБ.

Врачи диагностировали у женщины ранение стопы, у мужчины – слепое осколочное ранение ноги. После оказания медицинской помощи их отпустили на амбулаторное лечение.

Третий пострадавший получил ранение вследствие сброса взрывного устройства с дрона. Мужчину с различными осколочными ранениями доставили в Валуйскую ЦРБ.

Кроме того, в результате повторных сбросов в селе были зафиксированы различные повреждения двух легковых автомобилей и ГАЗели.

В ночь на 8 ноября средства ПВО уничтожили 17 украинских беспилотников над Воронежской, Саратовской, Белгородской и Брянской областями.

После атаки БПЛА в Саратове в одном из жилых домов Заводского района были выбиты 13 стекол. По поручению губернатора региона Романа Бусаргина на место происшествия выехали сотрудники экстренных служб и глава районной администрации.