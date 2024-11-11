Мужчина подорвался на мине в закрытом селе в Белгородской области

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Мужчина подорвался на взрывном устройстве в закрытом селе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"В закрытом населенном пункте мужчина подорвался на взрывном устройстве. ЧП произошло в селе Дроновка Грайворонского округа, въезд в которое ограничен решением оперативного штаба с 28 августа 2024 года", – написал он.

Губернатор сообщил, что раненого мужчину доставили в больницу попутным транспортом, у него была диагностирована минно-взрывная травма и осколочные ранения лица.

Гладков также поделился, что пострадавший не сможет получить компенсацию за ранение, которая полагается мирным жителям, из-за того, что получил травму в закрытом населенном пункте. Глава региона напомнил, что въезд в закрытые населенные пункты запрещен именно из-за того, что находиться в них опасно.

Ранее ВСУ с помощью беспилотника разбросали мины "лепесток" в Белгородском районе, на них подорвался один автомобиль. Гладков уточнил, что для обеспечения безопасности оперативные службы перекрыли участок дороги от окраины Красного Октября в направлении села Чайки. Он также призвал жителей области воздержаться от поездок по данному участку дороги.

Между тем сообщалось о троих пострадавших в результате атаки ВСУ по белгородскому селу Устинке. Их доставили с минно-взрывными травмами в белгородскую городскую больницу в состоянии средней степени тяжести. Врачи оказали им всю необходимую помощь.