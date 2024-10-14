ВСУ разбросали мины "лепесток" в Белгородском районе

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ВСУ с помощью беспилотника разбросали мины "лепесток" в Белгородском районе, на них подорвался один автомобиль. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"Поступила тревожная информация. В Белгородском районе ВСУ с помощью беспилотника разбросали мины "лепесток". В районе села Красный Октябрь движущийся легковой автомобиль подорвался на мине. К счастью, никто не пострадал", – написал он.

Губернатор уточнил, что для обеспечения безопасности оперативные службы перекрыли участок дороги от окраины Красного Октября в направлении села Чайки. Он также призвал жителей области воздержаться от поездок по данному участку дороги.

Ранее сообщалось о троих пострадавших в результате атаки ВСУ по белгородскому селу Устинке. Их доставили с минно-взрывными травмами в белгородскую городскую больницу в состоянии средней степени тяжести. Врачи оказали им всю необходимую помощь.

Позже стало известно о погибшем на месте происшествия мирном жителе.

