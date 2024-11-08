Вячеслав Гладков рассказал о женщинах, решивших вступить в отряд "БАРС-Белгород"

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

В добровольческий отряд "БАРС-Белгород" решили вступить уже восемь женщин. Об этом рассказал глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своих соцсетях.

"Вчера (7 ноября. – Прим. ред.) три женщины подписали контракты. Еще пять женщин сейчас сдают документы в военные комиссариаты", – приводит слова Гладкова RT.

Глава региона выразил благодарность жителям, принявшим решение защищать Белгородскую область.

Ранее власти Белгородской области совместно с Минобороны РФ начали формировать добровольческий отряд "Барс-Белгород". Задачами создаваемого формирования станут защита объектов гражданской инфраструктуры, борьба с беспилотниками, противодействие диверсионно-разведывательным группам в регионе, а также обеспечение эвакуации гражданского населения и режима КТО.

Боевые столкновения с ВСУ идут в Курской области с 6 августа. В связи с этим там введен режим ЧС федерального характера, также там и в соседних Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.