Гладков опроверг информацию о заходе украинской ДРГ в белгородскую Журавлевку

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в своем телеграм-канале, что сведения о якобы заходе украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в село Журавлевка Белгородского района не соответствуют действительности.

Как он утверждает, обстановка в селе характеризуется как сложная еще с 22 февраля 2022 года, но на данный момент этот населенный пункт находится под полным контролем ВС РФ.

Накануне в телеграм-каналах появилась информация о предпринятой попытке ВСУ прорваться на территорию Белгородской области. Однако она была неудачной, так как их якобы заметили в лесном массиве в районе Журавлевки и обстреляли из реактивных систем залпового огня и артиллерийских орудий. О дальнейшей судьбе украинских военных журналисты не сообщали.

В Белгородской области администрация Гладкова совместно с Минобороны РФ формирует добровольческий отряд "Барс-Белгород". Задачами создаваемого формирования станут защита объектов гражданской инфраструктуры, борьба с беспилотниками, противодействие диверсионно-разведывательным группам в регионе, а также обеспечение эвакуации гражданского населения и режима КТО.

Боевые столкновения с ВСУ идут в Курской области с 6 августа. В связи с этим там введен режим ЧС федерального характера, также там и в соседних Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

