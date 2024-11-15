15 ноября, 07:33Политика
Силы ПВО за ночь сбили 51 украинский беспилотник над регионами России
Фото: ТАСС/Николай Гынгазов
Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 51 украинский БПЛА над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Так, 36 дронов перехватили и ликвидировали над Краснодарским краем, три – над Крымом, два – над Белгородской областью, 10 – над акваторией Азовского моря.
В результате уничтожения беспилотников их обломки упали в Крымском районе Краснодарского края. Две улицы оцеплены, пострадавших нет. Глава района Сергей Лесь обратился к жителям и напомнил, что подходить близко к обломкам или поднимать их запрещено из-за риска для здоровья.
Ранее в лесу вблизи поселка Монтажный в Пензе обнаружили место падения трех дронов. Предварительно, никто не пострадал, разрушений нет. Жилые дома также не были задеты. На месте происшествия работали экстренные службы.