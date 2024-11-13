Пять БПЛА уничтожены над Брянской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы ПВО уничтожили пять БПЛА самолетного типа в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

"Пять беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ", – написал он.

Губернатор уточнил, что при отражении атаки никто не пострадал, разрушений на земле также нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте происшествий.

Ранее средства РЭБ отразили атаку БПЛА в Ростовской области. Вражеские беспилотники попытались нанести удар по городу Каменск-Шахтинскому, однако все они были обезврежены.

До этого при атаке БПЛА в Воронежской области повреждения получили два предприятия в Аннинском и Новохоперском районах. На одном из них произошел пожар после падения беспилотника. Возгорание специалисты оперативно потушили. Однако два работника предприятия получили ранения в результате атаки.