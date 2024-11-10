Средства РЭБ уничтожили три беспилотника в Ростовской области

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Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отразили атаку украинских беспилотников в Ростовской области. Об этом сообщается в телеграм-канале врио губернатора региона Юрия Слюсаря.

Вражеские дроны попытались атаковать город Каменск-Шахтинский, однако все БПЛА были обезврежены. Предварительно, обошлось без пострадавших. Информация о последствиях уточняется.

Этой ночью силы ПВО также уничтожили три украинских беспилотника над территорией Брянской области. Сбитые дроны относились к самолетному типу. В результате воздушной атаки никто не пострадал.

Ранее два человека получили ранения после атаки дронов ВСУ в селах Белгородской области. Так, в селе Цаповка Борисовского района в результате атаки FPV-дрона был ранен боец самообороны. Мужчину госпитализировали с минно-взрывной травмой.