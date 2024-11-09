ПВО сбила ночью 50 украинских беспилотников над регионами России

Фото: Министерство обороны РФ

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в общей сумме 50 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами в ночь на 9 ноября. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Больше всего дронов было сбито над Брянской областью – 28 аппаратов. Еще 12 БПЛА были уничтожены над Курской областью, четыре дрона – в Новгородской области, по два беспилотника над Смоленской и Тульской областями, а также еще по одному над Орловской и Тверской областями.

В результате падения обломков беспилотника в Тульской области было повреждено остекление одного частного дома. Тем не менее при воздушной атаке никто из местных жителей не пострадал.

В Брянской области также обошлось без пострадавших и каких-либо разрушений на земле. На всех местах падения БПЛА работают оперативные и экстренные службы.