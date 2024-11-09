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09 ноября, 07:08

Происшествия

Средства ПВО отразили атаку БПЛА в Тульской области

Фото: 123RF/aapsky

Подразделения ПВО пресекли атаку украинских БПЛА на территорию Тульской области в ночь на 9 ноября. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем телеграм-канале.

Предварительно, после падения обломков дрона было повреждено остекление одного частного дома. Пострадавших при этом нет.

На месте уже работают специалисты оперативных служб. Ситуация находится под контролем, подчеркнул Миляев.

Этой ночью атаке вражеских беспилотников также подверглась Брянская область. По последним данным, всего в регионе было уничтожено 15 украинских БПЛА самолетного типа.

Вечером 6 ноября украинские войска при помощи беспилотников атаковали объекты инфраструктуры в Энергодаре и береговую линию, приближенную к Запорожской АЭС.

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