06 ноября, 18:54Происшествия
ВСУ атакуют беспилотниками Энергодар и береговую линию, приближенную к ЗАЭС
Фото: ТАСС/Александр Полегенько
ВСУ атакуют с помощью БПЛА объекты инфраструктуры в Энергодаре и береговую линию, приближенную к Запорожской АЭС, сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.
По его словам, зафиксировано уже не менее пяти взрывов. Работает система противовоздушной обороны.
Балицкий призвал жителей Энергодара сохранять спокойствие и не выходить на улицу до полной стабилизации обстановки.
Утром 31 октября ВСУ атаковали порт Бердянска дронами-камикадзе. Против украинских беспилотников сработала система противовоздушной обороны.
Пострадавшими в результате удара числятся три человека. Их с различными травмами доставили в больницу. Один из пострадавших находится в состоянии средней тяжести. На фоне ЧП школы детские сады и другие социальные учреждения города не работали.
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