ВСУ атакуют беспилотниками Энергодар и береговую линию, приближенную к ЗАЭС

Фото: ТАСС/Александр Полегенько

ВСУ атакуют с помощью БПЛА объекты инфраструктуры в Энергодаре и береговую линию, приближенную к Запорожской АЭС, сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

По его словам, зафиксировано уже не менее пяти взрывов. Работает система противовоздушной обороны.

Балицкий призвал жителей Энергодара сохранять спокойствие и не выходить на улицу до полной стабилизации обстановки.

Утром 31 октября ВСУ атаковали порт Бердянска дронами-камикадзе. Против украинских беспилотников сработала система противовоздушной обороны.

Пострадавшими в результате удара числятся три человека. Их с различными травмами доставили в больницу. Один из пострадавших находится в состоянии средней тяжести. На фоне ЧП школы детские сады и другие социальные учреждения города не работали.