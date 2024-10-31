В администрации Бердянска заявили об атаке ВСУ на порт города с помощью БПЛА

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Украинский режим совершил теракт на порт Бердянска в Запорожской области с помощью БПЛА, сообщили в администрации города, уточнив, что это предварительные данные.

Против украинских беспилотников-камикадзе работала система противовоздушной обороны.

В администрации подчеркнули, что после произошедшего утром 31 октября все дежурные и оперативные службы приступили к работе. В настоящее время информация о ЧП уточняется.

Этой ночью также два беспилотника ВСУ были сбиты в небе над Брянской областью. Губернатор региона Александр Богомаз заявлял об отсутствии пострадавших и разрушений.

Кроме того, девять БПЛА уничтожено и подавлено средствами РЭБ в ночь на 31 октября над Ростовской областью. Согласно предварительным данным, также обошлось без пострадавших.

ВСУ также пытались атаковать территорию РФ вечером 30 октября. Тогда пять украинских БПЛА были уничтожены над регионами РФ и акваториями Азовского и Черного морей.