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31 октября, 05:55

Происшествия

Два БПЛА уничтожены над Брянской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Два беспилотника ВСУ были сбиты в небе над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БпЛА по территории Брянской области", – написал он.

Губернатор уточнил, что два беспилотника были уничтожены дежурными средствами ПВО РФ, обошлось без пострадавших и разрушений. Оперативные и экстренные службы работают на месте происшествия.

Ранее, вечером 30 октября, пять украинских БПЛА были уничтожены над регионами РФ и акваториями Азовского и Черного морей. Дежурные средства ПВО сбили два беспилотника над территорией Курской области и по одному – над территорией Белгородской области и акваториями Азовского и Черного морей.

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