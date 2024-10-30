Пять дронов ВСУ сбиты над акваториями Черного и Азовского морей и двумя регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства российской ПВО в период с 21:00 до 22:30 30 октября уничтожили пять украинских БПЛА над регионами РФ и акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщает Минобороны России в телеграм-канале.

"Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области и по одному – над территорией Белгородской области и акваториями Азовского и Черного морей", – указано в сообщении.

Ранее, в ночь на 30 октября, дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили 23 украинских беспилотника. БПЛА ВСУ были подавлены и уничтожены над территориями Ростовской, Курской, Смоленской, Орловской, Брянской и Белгородской областей.

До этого, при атаке БПЛА в Воронежской области в ночь на 28 октября и вечером 27 октября повреждения получили два предприятия в Аннинском и Новохоперском районах. На одном из них произошел пожар после падения беспилотника. Возгорание вскоре потушили.

Кроме того, два работника предприятия получили ранения в результате атаки.