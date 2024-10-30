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30 октября, 07:40

Происшествия

ПВО сбила 23 беспилотника за ночь над российскими регионами

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства российской ПВО прошедшей ночью перехватили и уничтожили 23 украинских беспилотника. Об этом Минобороны РФ сообщает в телеграм-канале.

В оборонном ведомстве уточнили, что семь беспилотников были подавлены и уничтожены над территорией Ростовской области, пять – над территорией Курской, четыре – над территорией Смоленской, по три – над территориями Орловской и Брянской областей и еще один – над территорией Белгородской области.

Ранее ночью губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал, что ПВО уничтожила семь беспилотников в Неклиновском районе.

Украинские беспилотники этой ночью также атаковали Смоленскую область. Губернатор региона Василий Анохин заявил, что средства ПВО уничтожили над Смоленском три беспилотника ВСУ.

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