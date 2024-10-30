ПВО пресекла атаку 3 БПЛА ВСУ в Смоленске

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Система ПВО пресекла атаку трех беспилотников украинских сил в Смоленске. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале.

Губернатор уточнил, что обошлось без пострадавших и подчеркнул, что специалисты оперативных служб работают на местах происшествия.

Ранее этой ночью система ПВО уничтожила четыре БПЛА самолетного типа в Неклиновском районе Ростовской области. Губернатор региона Василий Голубев сообщил, что последствия атаки уточняются.