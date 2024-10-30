30 октября, 05:29Происшествия
ПВО пресекла атаку 3 БПЛА ВСУ в Смоленске
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Система ПВО пресекла атаку трех беспилотников украинских сил в Смоленске. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале.
Губернатор уточнил, что обошлось без пострадавших и подчеркнул, что специалисты оперативных служб работают на местах происшествия.
Ранее этой ночью система ПВО уничтожила четыре БПЛА самолетного типа в Неклиновском районе Ростовской области. Губернатор региона Василий Голубев сообщил, что последствия атаки уточняются.