30 октября, 04:29Происшествия
ПВО уничтожила 4 БПЛА в Ростовской области
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Система ПВО уничтожила четыре беспилотника ВСУ самолетного типа в Неклиновском районе Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.
По словам губернатора, военные продолжают отражение атаки, последствия атаки на земле уточняются.
До этого, при атаке БПЛА в Воронежской области в ночь на 28 октября и вечером 27 октября повреждения получили два предприятия в Аннинском и Новохоперском районах. На одном из них произошел пожар после падения беспилотника. Возгорание вскоре потушили.
Кроме того, два работника предприятия получили ранения в результате атаки. Один из них был отправлен на стационарное лечение, второй – на амбулаторное.