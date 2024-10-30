ПВО уничтожила 4 БПЛА в Ростовской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Система ПВО уничтожила четыре беспилотника ВСУ самолетного типа в Неклиновском районе Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, военные продолжают отражение атаки, последствия атаки на земле уточняются.

До этого, при атаке БПЛА в Воронежской области в ночь на 28 октября и вечером 27 октября повреждения получили два предприятия в Аннинском и Новохоперском районах. На одном из них произошел пожар после падения беспилотника. Возгорание вскоре потушили.

Кроме того, два работника предприятия получили ранения в результате атаки. Один из них был отправлен на стационарное лечение, второй – на амбулаторное.