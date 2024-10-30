30 октября, 06:21Происшествия
Семь БПЛА уничтожены ночью в Ростовской области
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Семь беспилотников самолетного типа были уничтожены за ночь в Неклиновском районе Ростовской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Голубев.
Губернатор заявил, что по предварительной информации, при отражении атаки обошлось без пострадавших и разрушений.
Ранее ночью Голубев сообщал, что ПВО уничтожила четыре БПЛА самолетного типа в Неклиновском районе.
Украинские беспилотники этой ночью также атаковали Смоленскую область. Губернатор региона Василий Анохин заявил, что средства ПВО уничтожили над Смоленском три беспилотника ВСУ.