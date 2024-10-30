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30 октября, 06:21

Происшествия

Семь БПЛА уничтожены ночью в Ростовской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Семь беспилотников самолетного типа были уничтожены за ночь в Неклиновском районе Ростовской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Голубев.

Губернатор заявил, что по предварительной информации, при отражении атаки обошлось без пострадавших и разрушений.

Ранее ночью Голубев сообщал, что ПВО уничтожила четыре БПЛА самолетного типа в Неклиновском районе.

Украинские беспилотники этой ночью также атаковали Смоленскую область. Губернатор региона Василий Анохин заявил, что средства ПВО уничтожили над Смоленском три беспилотника ВСУ.

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