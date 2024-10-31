Девять БПЛА уничтожено и подавлено средствами РЭБ над Ростовской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Девять БПЛА уничтожено и подавлено средствами РЭБ в ночь на 31 октября над Ростовской областью. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в телеграм-канале.

Губернатор уточнил, что согласно предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Этой ночью также два беспилотника ВСУ были сбиты в небе над Брянской областью. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил об отсутствии пострадавших и разрушений.

ВСУ также пытались атаковать территорию РФ вечером 30 октября. Тогда пять украинских БПЛА были уничтожены над регионами РФ и акваториями Азовского и Черного морей.