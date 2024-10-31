Школы, детские сады и другие соцучреждения Бердянска закрыты после атаки ВСУ на город

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Школы, детские сады и другие социальные учреждения Бердянска не будут работать в четверг, 31 октября, после атаки ВСУ на город. Об этом сообщает городская администрация в своем телеграм-канале.

На фоне непрекращающихся попыток атак жилых районов и объектов инфраструктуры власти призвали местных жителей не выходить из дома, воздержаться от поездок на автомобиле и, по возможности, не приближаться к окнам.

Администрация также уточнила, что дежурные и оперативные службы работают в штатном режиме, благодаря чему информация будет доводиться своевременно.

Украинский режим совершил атаку на порт Бердянска в Запорожской области с помощью БПЛА утром 31 октября. Против украинских беспилотников-камикадзе работала система противовоздушной обороны.

Этой ночью также два беспилотника ВСУ были сбиты в небе над Брянской областью. Губернатор региона Александр Богомаз заявил об отсутствии пострадавших и разрушений.