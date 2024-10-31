Аэропорт Саратова приостановил работу после предупреждения о возможной атаке БПЛА

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Международный аэропорт Саратова Гагарин приостановил прием и отправку самолетов после предупреждения о возможной атаке БПЛА на регион, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиагавани.

Как уточнил собеседник агентства, актуальную информацию о времени прибытия и отправления рейсов пассажиры могут узнать на онлайн-табло, а также на сайте аэропорта в разделе "Табло рейсов".

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем телеграм-канале сообщил, что экстренные службы области приведены в полную готовность после получения информации от Минобороны РФ о возможной угрозе атаки БПЛА.

Утром 31 октября в администрации Бердянска заявили об атаке ВСУ на порт города с помощью БПЛА. Против украинских беспилотников-камикадзе работала система противовоздушной обороны.

В городе приостановили свою работу на день школы, детские сады и другие социальные учреждения. На фоне непрекращающихся попыток атак жилых районов и объектов инфраструктуры власти призвали местных жителей не выходить из дома, воздержаться от поездок на автомобиле и по возможности не приближаться к окнам.