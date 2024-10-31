Три человека пострадали при атаке ВСУ на Бердянск

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Три человека пострадали при атаке украинских сил на Бердянск, сейчас они с ранениями разной степени находятся в медучреждении. Глава Запорожской области Евгений Балицкий рассказал о последствиях вражеской атаки в своем телеграм-канале.

"Прошу жителей Бердянска сохранять спокойствие. Продолжается работа ПВО. Прошу автомобилистов, следующих до Бердянска, воздержаться от поездок", – говорится в его публикации.

Об атаке украинского режима на порт в Бердянске стало известно ранее. Предварительно установлено, что враг использовал дроны-камикадзе.

На фоне случившегося было принято решение закрыть 31 октября школы, детские сады и другие социальные учреждения города. Местных жителей призвали не выходить на улицу и не приближаться к окнам.

