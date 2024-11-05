Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Десять квартир в трех домах были повреждены в результате атаки дрона ВСУ по Белгороду, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Также осколками были посечены семь автомобилей. При этом сотрудники МЧС спасли жителя одной из квартир, которого спустили с 5-го этажа с помощью автолестницы. У мужчины диагностировано отравление продуктами горения, однако от госпитализации он отказался, в связи с чем медпомощь ему была оказана на месте.

Спасатели также ликвидировали очаги возгорания после атаки. Гладков уточнил, что для жителей микрорайона развернут информационный центр. В данный момент все оперативные службы, подрядные организации и городская администрация продолжают работать на месте.

Беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде вечером 5 ноября. Тогда сообщалось об одном пострадавшем с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги. Его бригада скорой помощи доставила в городскую больницу № 2.

В ночь на 5-е число дежурные средства ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над Брянской областью. Все беспилотники относились к самолетному типу. Дроны ВСУ пытались совершить атаку по объектам на территории России.