Над Ростовской областью уничтожили 16 беспилотников ВСУ

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Над Ростовской областью ПВО уничтожили 16 украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.

По информации Голубева, беспилотники были ликвидированы в Новошахтинске, Каменске и Усть-Донецком районе.

Губернатор также отметил, что пострадавших и повреждений на земле нет.

Накануне ночью средства ПВО перехватили и уничтожили 24 беспилотника ВСУ над регионами России. По данным Минобороны, БПЛА были самолетного типа.

Ранее украинский дрон атаковал многоквартирный дом в Брянске, в результате чего один человек пострадал.