03 ноября, 06:56Происшествия
Над Ростовской областью уничтожили 16 беспилотников ВСУ
Фото: 123RF/tsuneo
Над Ростовской областью ПВО уничтожили 16 украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.
По информации Голубева, беспилотники были ликвидированы в Новошахтинске, Каменске и Усть-Донецком районе.
Губернатор также отметил, что пострадавших и повреждений на земле нет.
Накануне ночью средства ПВО перехватили и уничтожили 24 беспилотника ВСУ над регионами России. По данным Минобороны, БПЛА были самолетного типа.
Ранее украинский дрон атаковал многоквартирный дом в Брянске, в результате чего один человек пострадал.