Силы ПВО за ночь сбили 24 беспилотника ВСУ над регионами России

Фото: министерство обороны РФ

Средства ПВО перехватили и уничтожили за минувшую ночь 24 беспилотника ВСУ над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По информации ведомства, БПЛА были самолетного типа. Так, по восемь дронов уничтожены над Курской и Брянской областями, еще два – на Белгородской, три – над Орловской. Помимо этого, по одному беспилотнику сбито над Ростовской и Нижегородской областями, а также над Крымом.

Ранее украинский дрон атаковал многоквартирный дом в Брянске, в результате чего один человек пострадал. Кроме того, на одном из этажей повреждены окна, балкон и фасад дома. На месте происшествия работали оперативные и экстренные службы.

До этого ранения из-за артиллерийского обстрела со стороны Украины получила жительница Горловки в ДНР. В момент атаки она находилась в жилом массиве "Комсомолец".