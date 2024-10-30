Жительница Горловки ранена в результате обстрела со стороны ВСУ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мирная жительница Горловки в ДНР ранена в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько в своем телеграм-канале.

Он утонил, что в момент атаки она находилась в жилом массиве "Комсомолец".

Очередной обстрел города произошел в ночь на 30 октября. По словам Приходько, ВСУ использовали тактику "тихой атаки" при ударе дроном-камикадзе по автобусу, в котором был включен РЭБ.

Из-за подобной тактики ВСУ РЭБ не сработал, поэтому в автобусе был один погибший и двое раненых, отметил мэр. Он также добавил, что Горловка находится под постоянными атаками украинских дронов и ежедневно ВСУ атакуют город с применением БПЛА не менее 20 раз.