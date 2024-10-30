Мэр Горловки Приходько: ВСУ применили особую тактику при атаке БПЛА на автобус

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ВСУ использовали тактику "тихой атаки" при ударе дроном-камикадзе по автобусу в Горловке в ДНР, погиб мирный житель. Об этом рассказал мэр города Иван Приходько.

"Сегодня был атакован в очередной раз автобус 2-го маршрута. Украина применила тактику "тихой атаки". РЭБ был включен на этом автобусе, он был хороший. Они просто подняли сверху (дрон. – Прим. ред.), выключили винты, и он просто камнем упал на автобус", – приводит его слова РИА Новости.

По словам мэра, из-за подобной тактики ВСУ РЭБ не сработал, поэтому в автобусе был один погибший и двое раненых.

Приходько также подчеркнул, что Горловка находится под постоянными атаками украинских дронов и ежедневно ВСУ атакуют город с применением БПЛА не менее 20 раз.

Ранее украинский БПЛА также атаковал автобус на территории Горловки, в результате чего пострадали 9 человек. Ранения получили водитель и пассажиры, однако при ударе никто не погиб, уточнял Приходько.

До этого охранник сельскохозяйственного предприятия пострадал при атаке беспилотника в Белгородской области. Вражеский дрон нанес удар по сельскохозяйственному предприятию в Борисовском районе в селе Грузское. Также был поврежден один легковой автомобиль.

