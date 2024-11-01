Один человек пострадал при атаке БПЛА по жилому дому в Брянске

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом в Брянске. В результате случившегося один житель пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

На одном из этажей также были повреждены окна, балкон и фасад дома. На месте работают оперативные и экстренные службы, более подробная информация о последствиях уточняется.

Ранее три человека пострадали при атаке украинских сил на Бердянск. В данный момент они с ранениями различной степени тяжести находятся в медучреждении.

Глава области Евгений Балицкий также опубликовал фото с посланием Вооруженных сил Украины (ВСУ) на одном из дронов, атаковавших Бердянск. На обломке беспилотника видна надпись на украинском языке: "Бердянск – это Украина или руины".