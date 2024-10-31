Балицкий опубликовал фото послания ВСУ на дроне, атаковавшем Бердянск

Фото: телеграм-канал "Балицкий Евгений"

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал фото с посланием Вооруженных сил Украины (ВСУ) на одном из дронов, атаковавших Бердянск.

Так, на обломке беспилотника видна надпись на украинском языке: "Бердянск – это Украина или руины". По словам главы региона, на месте работают сотрудники Следственного комитета, которые устанавливают доказательства агрессии Киева против мирных граждан.

"Доказательства очевидны. Понятно, что их стремление – оставить руины на месте мирных городов. Следствие в ближайшее время сделает все выводы, а преступники понесут наказание", – пообещал он.

Балицкий сообщил, что на месте продолжается разбор завалов. Всего по Бердянску зафиксировали 10 атак БПЛА: 7 обстрелов по городскому порту и 3 – по жилому сектору. В результате разрушены инфраструктура порта, частное домовладение и цветочный магазин.

ВСУ атаковали порт Бердянска дронами-камикадзе утром 31 октября. Против украинских беспилотников сработала система противовоздушной обороны.

Пострадавшими в результате удара числятся три человека. Их с различными травмами доставили в больницу. Один из пострадавших находится в состоянии средней тяжести.

На фоне ЧП школы детские сады и другие социальные учреждения города не будут работать 31 октября. Местных жителей призвали не выходить на улицу и не приближаться к окнам, а также воздержаться от поездок.

