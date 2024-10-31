Инфраструктура порта Бердянска повреждена при атаке ВСУ

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Инфраструктура порта Бердянска была повреждена при атаке украинских сил. Об этом глава Запорожской области Евгений Балицкий рассказал в своем официальном телеграм-канале.

"Всего по Бердянску зафиксировано десять атак БПЛА: семь обстрелов по городскому порту, три – по жилому сектору. Разрушения получила инфраструктура порта, частное домовладение и цветочный магазин", – говорится в его публикации.

ВСУ атаковали порт Бердянска дронами-камикадзе утром 31 октября. Против украинских беспилотников сработала система противовоздушной обороны.

Пострадавшими в результате удара числятся три человека. Их с различными травмами положили в больницу.

На фоне ЧП школы детские сады и другие социальные учреждения города не будут работать 31 октября. Местных жителей призвали не выходить на улицу и не приближаться к окнам, а также воздержаться от поездок.

