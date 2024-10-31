Три беспилотника атаковали промышленные предприятия в Уфе

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Промышленные предприятия башкирского топливно-энергетического комплекса (ТЭК) подверглись атаке трех беспилотников. Об этом рассказал глава республики Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

"Первый БПЛА упал на территории одного из предприятий и причинил минимальный ущерб в виде выбитых стекол в операторской. Два других упали в промзоне", – сказал Хабиров.

Как отметил глава Башкирии, в результате произошедшего жертв и разрушений нет. Предприятия продолжают функционировать в штатном режиме.

В настоящее время на месте работают следственная группа, подразделения МЧС и оперативные службы.

Для обеспечения безопасности полетов аэропорт Уфы временно ограничивал свою работу. В 20:00 по московскому времени ограничения на прием и выпуск воздушных судов были сняты. Как пояснил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко, в период действия ограничений на запасные аэродромы ушли четыре самолета.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дронами-камикадзе порт Бердянска. Против украинских беспилотников сработала система противовоздушной обороны.

Пострадавшими в результате удара числятся три человека. Их с различными травмами доставили в больницу.