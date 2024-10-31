Аэропорт Уфы временно ограничил свою работу в целях безопасности

Фото: ТАСС/Замир Усманов

Аэропорт Уфы временно ограничил работу в целях безопасности, пишет пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы с 17:50 по московскому времени. В настоящее время авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, добавил Кореняко.

Ранее свою работу ограничил аэропорт Самары, а до этого перестал принимать и отправлять авиарейсы международный аэропорт Саратова Гагарин.

Последний закрывался из-за предупреждения о возможной атаке БПЛА на регион.

