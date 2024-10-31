31 октября, 14:20Транспорт
Аэропорт Самары приостановил работу для обеспечения безопасности полетов
Фото: ТАСС/Егор Алеев
Аэропорт Самары с 13:30 по московскому времени перестал принимать и отправлять авиарейсы. Об этом сообщает пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Отмечается, что временные ограничения были введения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
"Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", – говорится в сообщении.
Утром в четверг, 31 октября, работу приостанавливал и международный аэропорт Саратова Гагарин после предупреждения о возможной атаке БПЛА на регион.
Ранее временные ограничения вводились в работу нижегородского аэропорта Стригино утром 22 октября для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Позже ограничения в Стригино были сняты. За это время на запасной аэродром Шереметьево ушел один рейс, который должен был приземлиться в нижегородском аэропорту.