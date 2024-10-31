Аэропорт Самары приостановил работу для обеспечения безопасности полетов

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Аэропорт Самары с 13:30 по московскому времени перестал принимать и отправлять авиарейсы. Об этом сообщает пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Отмечается, что временные ограничения были введения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

"Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", – говорится в сообщении.

Утром в четверг, 31 октября, работу приостанавливал и международный аэропорт Саратова Гагарин после предупреждения о возможной атаке БПЛА на регион.

Ранее временные ограничения вводились в работу нижегородского аэропорта Стригино утром 22 октября для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Позже ограничения в Стригино были сняты. За это время на запасной аэродром Шереметьево ушел один рейс, который должен был приземлиться в нижегородском аэропорту.