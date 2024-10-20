Временные ограничения на работу аэропорта Казани сняты

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Росавиация сняла временный запрет на прием и отправку самолетов в международном аэропорту Казани, сообщил в своем телеграм-канале пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко.

Во время действия ограничений на запасные аэродромы были выведены 5 самолетов, направлявшихся в Казань. Им пришлось сесть в аэропортах Самары, Ульяновска и Чебоксар.

При этом экипажи рейсов, авиадиспетчеры и службы авиагаваней приложили все усилия, чтобы обеспечить безопасность полетов, подчеркнул Кореняко, назвав это главным приоритетом.

Ограничения в аэропорту Казани были установлены в воскресенье, 20 октября. Они вводились для обеспечения безопасности полетов.

Ранее аналогичные ограничения действовали 12 октября. Через некоторое время после введения их также отменили.