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Временные ограничения введены в аэропорту Нижнекамска для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росавиации.

С 07:45 по московскому времени аэропорт Бегишево не принимает и не отправляет рейсы. При этом экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Помимо этого, 3 октября ограничения ввели в работе аэропорта Казани. Воздушная гавань закрыта для приема и отправки рейсов с 06:00. Кроме того, ограничения коснулись аэропорта Волгограда. В связи с этим был задержан рейс авиакомпании "Аэрофлот".

