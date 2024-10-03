В аэропорту Волгограда вводились ограничения на полеты

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Рейс авиакомпании "Аэрофлот" задержали в волгоградском аэропорту из-за ограничений на использование воздушного пространства, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря авиаузла Анастасию Голодову.

Самолет вылетел из волгоградского аэропорта в 06:23. Ограничения вводились в регионе утром 3 октября. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме – прилеты и вылеты в/из аэропорта не ограничены.

Между тем 27 сентября аэропорт Внуково был закрыт почти 40 минут, с 09:57 до 10:35 по московскому времени, из-за лопнувшей шины у самолета. Самолет, прилетевший из Вологды, остановился в пределах взлетно-посадочной полосы (ВПП). На борту находились 26 человек, из которых четверо – члены экипажа, а остальные 22 – пассажиры.

До этого подмосковный аэропорт Жуковский был закрыт на прием и вылет самолетов, из-за чего были задержаны на прилет рейс из Екатеринбурга, а на вылет – борт в Душанбе. Помимо этого, задержки рейсов наблюдались и в столичных аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево.