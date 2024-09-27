Аэропорт Внуково был закрыт почти 40 минут из-за лопнувшей шины у самолета

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Аэропорт Внуково был закрыт почти 40 минут, с 09:57 до 10:35 по московскому времени, из-за лопнувшей шины у самолета, сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

По его словам, инцидент произошел 27 сентября в 09:30 после посадки самолета Як-40 Вологодского авиационного предприятия. У судна, по предварительным данным, лопнул пневматик.

Самолет, прилетевший из Вологды, остановился в пределах взлетно-посадочной полосы (ВПП). Как уточнил Кореняко, на борту находились 26 человек, из которых четверо – члены экипажа, а остальные 22 – пассажиры.

На период закрытия Внукова на запасные аэродромы ушли два рейса, так как безопасность полетов – это ключевой приоритет, пояснил Кореняко.

Ранее подмосковный аэропорт Жуковский был закрыт на прием и вылет самолетов, из-за чего были задержаны на прилет рейс из Екатеринбурга, а на вылет – борт в Душанбе.

Помимо этого, задержки рейсов наблюдались и в столичных аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево.