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Подмосковный аэропорт Жуковский закрыт на прием и вылет самолетов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэрогавани.

Согласно данным онлайн-табло, на данный момент на прилет задержан один рейс из Екатеринбурга, на вылет – задержан борт на Душанбе.

Помимо этого, задержки рейсов наблюдаются и в столичных аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево. В частности, к утру 10 сентября во Внуково было задержано и отменено более 30 рейсов.

Накануне самолет Airbus A320, выполнявший рейс PC389 из Москвы в Стамбул, совершил незапланированную посадку в аэропорту Варшавы. Борт принадлежит турецкой авиакомпании Pegasus.

Ранее стало известно, что поезда "Аэроэкспресса" в некоторые дни сентября скорректируют вечерний график в Шереметьево. Это связано с плановыми работами на железной дороге. В компании напомнили, что добраться в аэропорт также можно на экспресс-автобусах от станции метро "Ховрино".